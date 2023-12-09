В Ленобласти мать во сне придавила новорождённого ребёнка

Тело направлено в морг для установления причины смерти. В ночь на субботу в службу «112» позвонила 31-летняя младший воспитатель Рабитицкой начальной школы, которая сообщила о том, что у неё скончался новорождённый ребёнок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии