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В Оренбургской области сотрудники полиции приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»

В Оренбургской области сотрудники полиции приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»

Всем детям полицейские желают успешного учебного года и хороших оценок! В рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники группы по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Гайскому городскому округу при участии члена Общественного совета Натальи Захарьевой оказали помощь первоклассникам, готовящимся в скором времени сесть за школьные парты.

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