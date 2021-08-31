В Оренбургской области сотрудники полиции приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»

Всем детям полицейские желают успешного учебного года и хороших оценок! В рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники группы по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Гайскому городскому округу при участии члена Общественного совета Натальи Захарьевой оказали помощь первоклассникам, готовящимся в скором времени сесть за школьные парты.
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