Биография Марины Девятовой – итоги уходящего 2023 года

Певица Марина Девятова отметила свой сорокалетний юбилей. Марина Владимировна Девятова родилась 13 декабря 1983 года в Москве в СССР — российская певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3».
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