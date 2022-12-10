Закон, порядок, государство

720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    "Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии" ??? Автор, как это относится ...Попер не по прави...
  • Михаил Васильев
    Сшитую, пошитую, но никак не отшитую!Участникам спецоп...
  • Иван Щукин
    Укры видно в Чёрном море выловили бутылку с стариком Хоттабычем, вот он им и "помогает" и со нарядами и с артилерией!Сводка Минобороны...

Уссурийские пограничники отметили 100 лет со дня основания Службы

Уссурийские пограничники отметили 100 лет со дня основания Службы

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил Службу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Уссурийске со 100-летием со дня основания.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх