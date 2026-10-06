Бюджетная косметика: личный опыт тестирования пилингов, кремов и мицеллярной воды

Каждый год я ставлю перед собой одну и ту же задачу — найти косметику, которая не ударит по кошельку, но при этом действительно будет работать.
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