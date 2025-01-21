В США рассказали, как Трампу урегулировать с Россией кризис на Украине

Президенту США Дональду Трампу проявить гибкость в вопросе урегулирования украинского конфликта рекомендовала кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник 21 января в рамках слушания в комитете по иностранным делам сената конгресса США, посвященных рассмотрению ее кандидатуры.