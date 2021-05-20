Один в поле воин: корабль "Юрий Иванов" ворвался в зону НАТО

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫВоенное делоОдин в поле воин: корабль "Юрий Иванов" ворвался в зону НАТО Российский боевой разведывательный корабль в одиночку перепугал британскую авианосную ударную группу.Вернуться к статье2815НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей СарматовКрасавцы...!!!boris bayanovТак их блядей!Надежда Захаровамолодцы ребята, знай нашихАлександр ПочекунинVBvaleri bolgov👍👍👍Вера Валентей (Наталюк)Молодцы ,а с украми ну никак не могу,т с чего бы? а те удурки нас в Донбассе хреначат и хреначатСергей Ковалеваффтар!"ворвался в зону НАТО"-к чему этот заголовок?так крутее?и мы,и они отслеживают передвижение военных кораблей.тока у них-визг и понос в сми про "опасное сближение","непрофессионализм","угрозу".а у нас-делают обычную,важную работу.вот и отлично,что игнорируют мелкобритов..островитяне походу ссаться стали ещё на подходе к черному морю.АПАлександр Приходькочестно говоря, был уверен, что единственный английский авианосец называется "Арк ройял". Стало быть износился старик совсем. и они построили этот. Ничего героического в деянии ГСа нет. Мы делали подобное регулярно с американскими АУГ.Владимир ИльинДействия российского боевого разведывательного корабля "Юрий Иванов" являются провокационными. Только совершенно безответственный персонаж может, «в одиночку прорвавшись в район военно-морских учений, начать патрулирование региона», «показав тем самым намерение жёстко действовать даже в чрезвычайно сложных военных условиях». Хорошо, что в Королевском Военно-морском флоте Великобритании служат люди более адекватные.Вадим ФилинВовочка, ты не из анекдота выполз?Сергей ФедоровЛишнего выпил?Владимир ИльинНет, уважаемый Сергей! Я не «выпил лишнего». Я не «квасной ура-патриот» и не «диванный стратег», подобный большинству посетителей сайта. Я помню, что Российская Федерация – это не Союз Советских Социалистических Республик 40-ка летней давности. Я помню, что «24 ноября 2015 года российско-турецкие отношения за одни сутки скатились до грани объявления войны, когда над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет». Я помню, как в сентябре 2020 года «турецкая система ПВО сбила истребитель МиГ-29, пилот чудом не попал в плен к боевикам», и чем всё это закончилось. Граждане Ура-патриоты! Вместо того, чтобы «надсаживать грудь», лучше «Пейте пиво! Оно вкусно и на цвет красиво!»Игорь КузнецовОбычное сопровождение. А если будет вооружённое нападение, то все понимают чем это может закончится.Сергей ФедоровПравильно. Обосруться сразу, вояки!)))AKAndrey KorolkevicИ это НОРМАЛЬНО....СергейДа на этом авианосце всего один исправный самолет, сами англы об этом писали.Сергей ФедоровХа,ха,ха!Сергей ФедоровХа,ха,ха!Владимир Васильевич ШеинПо оценкам аналитиков, Россия начала действовать против НАТО методами самого же Альянса, однако, с учётом планов Лондона направить в Чёрное море часть своей авианосной ударной группы, у Североатлантического альянса неприятности только начинаются. Ссылка на первоисточникБОБорис ОсиповСергей Федоров👍Сергей Федоров👍Анатолий СеливановМолодцы - правильно, и пусть не боятся - не дай бог островитяне что-то плохое задумают и решаться это осуществить - надеюсь весь островной флот у Черного моря затонет (не успев "пукнуть")................ЛНЛюдмила Нефедова!!!Сергей ФедоровНу наконец то, начали показывать зубы!!!ЕБЕлена Бресловаэто только кончик одного зубикаТБТамара Духно БерезаВот дряни заморские! Чтоб им ни пуха, ни пера!Альбина Колесниковамолодец он правильно показал как надо воевать.Комментировать
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