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Царьград

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Роман Вильфанд: темпы потепления в России в разы опережают общемировые

Роман Вильфанд: темпы потепления в России в разы опережают общемировые

Все дело в расположении нашей страны.Слова Владимира Путина о том, что потепление в России проходит быстрее, чем в других странах, сказанные на "Валдае", подтвердил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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