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Азербайджан в знак солидарности отправил Украине очередную гуманитарную помощь для восстановления энергосистемы

Азербайджан в знак солидарности отправил Украине очередную гуманитарную помощь для восстановления энергосистемы

Азербайджан отправил на Украину электрооборудование для восстановления энергосистемы после российских ударов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Петросов
Владимир Петросов

То, что станет с Зеленским после окончания СВО, это понятно. А вот куда денутся иуды "юрии гусевы", очень интересный вопрос. Видимо, после окончания СВО, численность населения недогосударства сократится ещё на 5 миллионов ШТУК.

Профиль пользователя Юрий Кушнарев
Юрий Кушнарев

политическая и экономическая политика руководителей России последние десятилетия фантастически тупа.За т.н. коридор "Север-Юг" который ещё неизвестно когда заработает и ключи от которого всегда будут в Баку и Анкаре,подвергать страну и граждан систематическим демонстративным унижениям от азеров - это не политика.Да и маршруты обхода России нефте-и газопроводов из Казахстана и Туркмении Баку замыкает на себя.Т.е из-за беспомощно-тупой политики в отношениии азеров страна приобрела наглого и жёсткого врага,во многом кормящихся за счёт России.Это надо было умудриться провернуть такое.