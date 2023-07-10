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  • Лариса Сергеевна
    Вопрос смешной. Никак не ответитКак Россия ответи...
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    Ничего, пусть возвращаются. Мой "инструмент" заждался, патронов на всех обеспечили. 200 сотыми станут, вслед за БандеройКак Россия ответи...

Как Россия ответит Турции на обман с «азовцами»

Как Россия ответит Турции на обман с «азовцами»

Решение руководства Турции передать Украине командиров неонацистского батальона «Азов» останется без ответа только в том случае, если оно было частью более сложной и обширной сделки, считают эксперты.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Эрдоган лживый  по литик и никаких дел с ним нельзя иметь.
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22 час.
Александр Суворов
Ничего, пусть возвращаются. Мой &quot;инструмент&quot; заждался, патронов на всех обеспечили. 200 сотыми станут, вслед за Бандерой
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21 час.
Лариса Сергеевна
Вопрос смешной. Никак не ответит
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15 час.

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