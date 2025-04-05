Зеленского назвали клоуном

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер сравнила действующего главу государства Хавьера Милея с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за значения, которое он придает отношениям с США.
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