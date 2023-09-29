Народный артист Чернов высмеял Калныньша за желание получать пенсию в РФ

Народный артист РФ Юрий Чернов, сыгравший более 100 ролей в кино, наиболее яркими из которых стал ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» и папа Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», высказался о поведении своего коллеги по цеху –75-летнего латвийского актера Ивара Калныньша, известного по фильмам «Зимняя вишня», «Театр» и др.