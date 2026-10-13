Бразилия: один человек погиб и трое получили ранения, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по участникам вечеринки по случаю дня рождения в Мангиньосе, северная зона Рио-де-Жанейро, в вечерние часы 11 октября.
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