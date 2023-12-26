Хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка из сонной артерии

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что военные хирурги группировки «Запад» смогли осуществить уникальную операцию по удалению осколка из сонной артерии солдата, получившего ранение в ходе СВО на Купянском направлении.
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