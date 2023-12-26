Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 719 подписчиков

Хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка из сонной артерии

Хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка из сонной артерии

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что военные хирурги группировки «Запад» смогли осуществить уникальную операцию по удалению осколка из сонной артерии солдата, получившего ранение в ходе СВО на Купянском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх