Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи Патрисом Тровоадой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года и совершает официальный визит в КНР.