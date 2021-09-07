Пропорции счастья

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Уникальные российские территории, о которых практически никто не знает

Уникальные российские территории, о которых практически никто не знает

Туристы охотно оглядывают памятные места России, поскольку они великолепные и впечатляющие! Однако, мало кому известно, что в глубинках некоторых краев расположены оригинальные природные достопримечательности, поражающие своей красотой и рельефом.

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