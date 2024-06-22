В Берлине возложили цветы к советскому мемориалу

Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шенхольцер-Хайде в берлинском районе Панков в память о годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, 22 июня сообщается в Telegram-канале дипмиссии.