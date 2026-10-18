В работе мы часто используем шаблонные формулировки целей СВО — «денацификация и демилитаризация», — порою не полностью отдавая себе отчет, каким конкретным смыслом наполнены эти слова и насколько реальны наши стратегические планы © Фото : Public Domain Однако от реализации озвученных нами планов зависит то, что впоследствии мы сможем во всеуслышание назвать Победой.