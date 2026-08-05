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5koleso.ru

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Старт продаж Esteo Exlantix ET8 в России: его можно купить со скидкой 925 000 рублей по госпрограмме

Благодаря длине 5205 мм и колесной базе 3120 мм Exlantix ET8 имеет просторный трехрядный 6-местный салон и большой багажник, максимальный объем которого (при сложенных сиденьях 2-го и 3-го рядов) достигает 1835 литров.

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