Никогда не разряжаю смартфон до нуля: 3 привычки, которые незаметно ускоряют износ батареи

Литий-ионные батареи смартфонов теряют емкость с каждым циклом зарядки-разрядки. Хотя старение неизбежно, отдельные привычки ускоряют износ, в первую очередь перегрев, длительное поддержание заряда батареи на уровне 100% и частая разрядка до нуля перед выключением.
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