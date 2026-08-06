Никогда не разряжаю смартфон до нуля: 3 привычки, которые незаметно ускоряют износ батареи

Литий-ионные батареи смартфонов теряют емкость с каждым циклом зарядки-разрядки. Хотя старение неизбежно, отдельные привычки ускоряют износ, в первую очередь перегрев, длительное поддержание заряда батареи на уровне 100% и частая разрядка до нуля перед выключением.