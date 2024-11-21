«Краш всех бабулек»: что случилось с Владимиром Тишко, ходившим в нулевых по квартирам с Тайдом

Гуру стирки Владимир Тишко известен зрителю по рекламе порошка «Tide». Его фраза, «Вы ещё кипятите? Тогда мы идём к вам», — стала летучей и до сих пор воссоздает в голове зрителей отрывки из походов по квартирам.