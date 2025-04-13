"Бабка цепляется за жизнь, это каторга": внучка про бабушку

Майя Majesty А вот зятёк, конечно, еще тот оказался(. Сразу под бочок к дочке намылился, как будто с женой и не жил столько лет. Трудности делить с женой не хочет, когда старость пришла. Вот такой тоже как его теща на старости лет на дочке "повиснет".

F I " Бабка все эти 7 лет жила одна и постоянно мучила мою маму тем, что прикидывалась больной. " Наверное , если внучка доживет до глубокой старости , то и ее внуки будут считать ,что бабка "прикидывается больной " . Ни чего удивительного в том , что желающие смерти старикам и отфутболивающие общение с ними , пролетают с наследством ...