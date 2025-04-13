"Старушка достала уже всех. И все таки пришлось её забрать к маме. Это мамина мама. Папа сразу сказал, что жить с ней рядом не будет потому что тещу терпеть не может много лет.
"Бабка цепляется за жизнь, это каторга": внучка про бабушку
Комментарии
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Майя Majesty
А вот зятёк, конечно, еще тот оказался(. Сразу под бочок к дочке намылился, как будто с женой и не жил столько лет. Трудности делить с женой не хочет, когда старость пришла. Вот такой тоже как его теща на старости лет на дочке "повиснет".
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13 час.
F I
" Бабка все эти 7 лет жила одна и постоянно мучила мою маму тем, что прикидывалась больной. " Наверное , если внучка доживет до глубокой старости , то и ее внуки будут считать ,что бабка "прикидывается больной " . Ни чего удивительного в том , что желающие смерти старикам и отфутболивающие общение с ними , пролетают с наследством ...
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13 час.
IK
Irina Krasnova
82 года - это не такая уж и старость (( Что значит <цепляется за жизнь>? А вы не будете цепляться за её деньги и за наследство? Мерзкая статья от мерзкой девицы.. Надеюсь, жизнь все поставит по своим местам ..
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6 час.
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