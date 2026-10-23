Прокуратура Паттайи направила в суд обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении преступников, которые ранее признались в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС России поразил...
- Горят заводы, объ...
- Украинский самоле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым