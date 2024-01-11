Президент Эквадора: "Мы находимся в состоянии войны"

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил в среду, что страна находится в «состоянии войны» после нескольких дней насилия, совершенного членами некоторых преступных группировок, численность которых, по его оценкам, превышает 20 000 человек и которых он назвал террористами.