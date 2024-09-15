Times: Стармера просят разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США

Пять бывших глав минобороны Британии и экс-премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон призвали действующего главу кабмина страны Кира Стармера разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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