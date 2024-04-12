Корнеев о «Краснодаре» без Ивича: «Это какой-то уличный футбол! На встречных ветрах. «Зенит» победит минимум с разницей в два мяча» 

Игра пройдет в субботу в Краснодаре. - Когда «быки» уволили Ивича, вы сказали: «Если бы сейчас разыгрывался трофей за самое странное и глупейшее решение футбольного клуба РПЛ в этом сезоне, то у «Краснодара» не было бы конкурентов».