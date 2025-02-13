Разговор Путина с Трампом напугал Бербок

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая в свою очередь призвала не забывать Европейский союз (ЕС) и Украину в потенциальном мирном урегулировании.
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