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Разговор Путина с Трампом напугал Бербок

Разговор Путина с Трампом напугал Бербок

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая в свою очередь призвала не забывать Европейский союз (ЕС) и Украину в потенциальном мирном урегулировании.

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