Как Украина отплатила Кубе, лечившей за свой счет детей Чернобыля

Если привести яркий пример "черной неблагодарности" - то вот он! Это ж как надо потерять все внутренние человеческие качества (или не иметь их?), чувства благодарности, справедливости и уважения, чтобы так поступить?! Не так давно ООН вновь поднимала вопрос о снятии санкций с Кубы.