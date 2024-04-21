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Как Украина отплатила Кубе, лечившей за свой счет детей Чернобыля

Как Украина отплатила Кубе, лечившей за свой счет детей Чернобыля

Если привести яркий пример "черной неблагодарности" - то вот он! Это ж как надо потерять все внутренние человеческие качества (или не иметь их?), чувства благодарности, справедливости и уважения, чтобы так поступить?! Не так давно ООН вновь поднимала вопрос о снятии санкций с Кубы.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Неблагодарность-черта ,присущая только хохлобандерам. Ощутили на себе..... и только &quot;вылезли из грязи в князи&quot;, тут же забыли,что вы им плмогали. Дерьмо на дерьме,и дерьмом погоняет.....
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1 час.
Юрий Астахов
Хохлы тоже разные. Не надо обобщать...
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1 час.
Юрий кокин
А какие у нас сейчас отношения с Кубой? Чем они плохи? Чего в них не зватает. А то тут вопросов назадавали.
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1 час.

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