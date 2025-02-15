Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о силах Запада на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, должны ли европейские страны участвовать в обеспечении соблюдения прекращения огня и мирного соглашения на Украине путем направления туда своих военных сил в случае, если США откажутся от этого, объяснил это тем, что его «слушают» в Москве и Китае.