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Закон и Порядок

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Что произошло с валютным рынком за месяц без торгов долларом и евро

Что произошло с валютным рынком за месяц без торгов долларом и евро

Спустя месяц после остановки биржевых торгов долларом и евро рынок еще до конца не адаптировался к новым условиям, считают эксперты.

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