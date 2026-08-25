Александр Якубовский обсудил с Владимиром Якушевым строительство школ, жильё для молодых специалистов и проблемы Приангарья

В Москве состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы от Иркутской области Александра Якубовского с секретарём Генерального совета «Единой России», первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым.
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