В НТИ рассказали про отработку сценариев беспилотников для поиска пропавших

Директор Центра развития системы технологических конкурсов фонда НТИ Юрий Молодых на полях интенсива «Архипелаг», который проходит на Сахалине, рассказал в беседе с RT о применении беспилотников для поиска пропавших людей в природной среде.
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