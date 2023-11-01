"Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Местные жители уговаривают власти пойти "на диалог с народом", пожурить, но не наказывать. Между тем, ущерб от погрома в аэропорту составил более 285 млн рублей, да и 20 пострадавших вряд ли придерживаются тактики "понять и простить".
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