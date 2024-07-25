Две услуги для предпринимателей оптимизировали на «Госуслугах» в Подмосковье

Предприниматели Московской области могут воспользоваться электронными услугами. Для удобства представителей бизнеса на региональном портале оптимизировали еще две услуги, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.
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