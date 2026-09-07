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Наука и Техника

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Киборг в рейде: как аддоны стали вторым мозгом игрока в World of Warcraft

Киборг в рейде: как аддоны стали вторым мозгом игрока в World of Warcraft

Когда я вспоминаю, каким был World of Warcraft на заре своего существования, перед глазами встаёт не просто игра, а целая вселенная, в которой каждый находил себе занятие по душе.

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