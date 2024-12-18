Имущество Тимура Иванова может перейти государству

Имущество, принадлежащее бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову и арестованное в рамках уголовного разбирательства, может быть изъято в пользу государства, если суд вынесет обвинительный вердикт.
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