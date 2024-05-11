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Бастрыкин поручил наградить очевидцев, спасавших людей из автобуса в Мойке

Бастрыкин поручил наградить очевидцев, спасавших людей из автобуса в Мойке

ТАСС/Валентин Егоршин Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, спасавших людей из упавшего в Мойку в Санкт-Петербурге автобуса, сообщает пресс-служба СК РФ.

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