Позабыта Незалежная: Конгресс США ушёл на двухнедельный перерыв, денег так и не дали

Палата представителей американского Конгресса так и не проголосовала по помощи Незалежной.Выяснилось, что Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине.
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