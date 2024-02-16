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Позабыта Незалежная: Конгресс США ушёл на двухнедельный перерыв, денег так и не дали

Позабыта Незалежная: Конгресс США ушёл на двухнедельный перерыв, денег так и не дали

Палата представителей американского Конгресса так и не проголосовала по помощи Незалежной.Выяснилось, что Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Та вы шо? Воны же уже гроши поделилы - кому скильки, а вы нэ далы.
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