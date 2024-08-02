Гюнтер Штайнер: «Ауди» получила сигнал: Сайнс больше уверен в частной команде, чем во втором автопроизводителе в мире»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал неожиданностью контракт между пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом и «Уильямсом», а также высказался о значении трансфера для «Заубера» / «Ауди».