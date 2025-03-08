Жители села из ДНР в режиме онлайн посмотрели спектакль вместе с ямальцами

В Лабытнанги состоялся музыкальный спектакль «Дурманом сладким веяло». Вместе с ямальцами в режиме онлайн представление смотрели зрители из подшефного села Златоустовка Волновахского муниципального округа, сообщает официальный telegram-канал администрации города Лабытнанги.
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