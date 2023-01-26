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Быстрое таяние Арктики приведет к сокращению углекислого газа: Новости ➕1, 26.01.2023

Быстрое таяние Арктики приведет к сокращению углекислого газа: Новости ➕1, 26.01.2023

По словам экспертов Арктического и антарктического научно-исследовательского института России, из-за глобального потепления в Северном Ледовитом океане начинают размножаться микроскопические водоросли, которые активно поглощают атмосферный углерод.

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