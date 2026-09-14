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Аргументы недели

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Страдания, сомнения и взгляды писателей на ИИ как плач Ярославны

Страдания, сомнения и взгляды писателей на ИИ как плач Ярославны

Вездесущий, «великий и ужасный» искусственный интеллект в очередной раз стал сквозной темой ярмарки, пронизавшей и деловую, и культурную программу.

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