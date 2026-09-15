Axios: США, Израиль и арабские страны провели встречу по войне с Ираном

Высокопоставленные военные США, Израиля и арабских стран провели в ФРГ закрытую встречу, на которой обсудили конфликт с Ираном и ситуацию на Ближнем Востоке, пишет Axios, ссылаясь на израильские источники.
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