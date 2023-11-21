Миллиардер Маск пообещал передать часть доходов сети Х больницам Израиля и Газы

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении перенаправить доходы от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, на поддержку израильских больниц и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам.
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