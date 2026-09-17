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Русская драма Леси Украинки. 135 лет знаменитому театру Соловцова

Русская драма Леси Украинки. 135 лет знаменитому театру Соловцова

13 сентября 1891 года в Киеве появился постоянный русский драматический театр. Расположился он в помещении театра Огюста Бергонье на улице Фундуклеевской, 5, то есть в том самом здании, в котором находится и сейчас, только улицу переименовали в Богдана Хмельницкого.

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