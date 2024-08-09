Экипажи Су-25 ударили ракетами по технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, о чем 9 августа сообщили в Минобороны, предоставив фрагмент боевого вылета пары истребителей.
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