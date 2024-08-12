«Необходима деэскалация»: австрийский канцлер прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС Чтобы остановить украинский конфликт, необходима деэскалация, а его участникам следует начать мирные переговоры.
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«Необходима деэскалация»: австрийский канцлер прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС Чтобы остановить украинский конфликт, необходима деэскалация, а его участникам следует начать мирные переговоры.
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