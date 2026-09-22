Ильмира Нәгыймова: «Фирдүс репетициядән куып чыгарды

Җырчы Ильмира Нәгыймова яңа иҗат иткән җырын тәкъдим итте. "Үткән тормышым белән хушлашам! Тормышымны яңа биттән башлыйм.
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