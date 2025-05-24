Тайна окаменелости раскрывает новый вид морского чудовища возрастом 85 миллионов лет, и оно «очень странное»

Ученые идентифицировали Traskasaura sandrae, новый род и вид эласмозавра из Британской Колумбии. Это 12-метровое морское чудовище возрастом 85 млн лет обладало уникальным сочетанием черт и было грозным хищником, охотившимся на аммонитов.