Тайна окаменелости раскрывает новый вид морского чудовища возрастом 85 миллионов лет, и оно «очень странное»

Ученые идентифицировали Traskasaura sandrae, новый род и вид эласмозавра из Британской Колумбии. Это 12-метровое морское чудовище возрастом 85 млн лет обладало уникальным сочетанием черт и было грозным хищником, охотившимся на аммонитов.
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