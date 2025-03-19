В Феодосийский политехнический колледж студенты поступают с дальних регионов России Только в этом учебном году конкурс поступающих на место в феодосийском политехе составлял по 4 человека на место, а география абитуриентов начиналась от Московского до других дальних регионов страны, рассказала … .